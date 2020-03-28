لبنانيون وسوريون يعترضون على اقفال الجيش أحد الجسور بحوش السيد علي

أفاد مراسل "النشرة" بأن عدداً من المواطنين اللبنانيين والسوريين اعترضوا على إقفال ​الجيش اللبناني​ أحد الجسور في منطقة حوش السيد علي في أطراف ​الهرمل​ قرب حاجز العبور (معبر صالح)، حيث تجمع هؤلاء قرب الجسر لمنع الجيش من اقفال الجسر.

وكانت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أعلنت، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، أن المجلس أقر تمديد التعبئة العامة حتى 12 نيسان المقبل، لافتة إلى أن من ضمن الاجراءات لضبط حركة التنقل سيتم اقفال المؤسسات والمحال من الساعة 7 مساء كل يوم حتى الـ5 صباحا مع استثناءات سيتم الاعلان عنها.

واشارت الى ان مجلس الوزراء اكد متابعة تجهيز المستشفيات الحكومية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض المساهمات والتبرعات، واقر سلفة خزينة بقيمة 75 مليار ليرة للهيئة العليا للاغاثة ومتابعة الدرس بمشروع الكابيتال كونترول.