بزي: قرار بري ساري المفعول بانتظار موقف الحكومة الثلاثاء

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، في تصريح، أن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ "صاحب مدرسة تؤمن سلوكا وأداء ان: لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المقيم والمغترب، فرسالته بالأمس وموقفه اليوم ينطلقان من هذه الاعتبارات، عابرة للطوائف والمذاهب والمناطق".

وأكد أن "من حق المغترب على دولته أن تبادر إلى تأمين عودته، وأن لا يحرم من هذه العودة، ف​المغتربون​ متروكون، الوباء يحاصرهم من جهة، وتدابير المصارف بوقف التحويلات من جهة ثانية، بالاضافة إلى قرار حكومتهم الذي شكل خيبة أمل وصدمة في آن معا".

وإذ أعلن أن "قرار بري، يبقى ساري المفعول بانتظار موقف الحكومة الثلاثاء المقبل"، أشار إلى أننا "نحترم كل الآليات والإجراءات الصحية لحماية المواطنين، ولكن هذا لا يجب أن يمنع عودة المغتربين".