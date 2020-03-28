حبيش نفى ملكيته لفندق الحجر: حملة لتشويه صورة الحريري وصورتي

نفى النائب هادي حبيش نفيا قاطعا أن يكون هو مالك الفندق الذي خصصه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لتجهيزه كي يكون مركز حجر صحي لأبناء عكار، بعد أخبار حاولت الإيحاء بأنه هو المستفيد من هذا التبرع.
واعتبر حبيش في بيان أن هذا الخبر الذي نشره أحد المواقع "هو جزء من الحملة المستمرة ضدي والهادفة إلى تشويه صورتي وصورة الحريري وجهوده الداعمة لأهل عكار"، مؤكدا أن الفندق المقصود "هو ملك السيد ربيع الحبي، ابن بلدة حلبا العكارية".
وختم شاكرا الحريري "على لفتته الإنسانية لمنطقة عكار التي وصلت إلى مبلغ 500 مليون ليرة لبنانية"، ومؤكدا "الاستمرار في العمل من أجل أبناء المنطقة، بعيدا عن الأخبار الكاذبة المعروفة المصدر والهدف".
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