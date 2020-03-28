النشرة: الجيش رفع من اجراءاته المشددة لتطبيق مفاعيل التعبئة العامة في زحلة والبقاع

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "​الجيش اللبناني​ و​مديرية المخابرات​ رفعوا من اجراءاتهم المشددة لتطبيق مفاعيل ومقررات التعبئة العامة وتصاعدت هذه الاجراءات مع تطبيق ​حظر التجول​ بدءا من السابعة مساءا الى الخامسة صباحا".

ونفذ فوج التدخل السادس في الجيش اللبناني الذي ينتشر على طول قرى ​البقاع الأوسط​ واجزاء من البقاعيين الغربي والشمالي بعدة اجراءات عسكرية شملت اقفال محال ومؤسسات غير مسموح الاستمرار بعملها تنفيذا لمقررات مجلس الوزراء كما سير دوريات واعطت توجيهات بواسطة مكبرات الصوت حول ملازمة الاهالي لمنازلهم كما سير الفوج دوريات مؤللة على مختلف الطرق واقام حواجز تنبيهية وتحذيرية للمخالفين واعطاهم التوجيهات المطلوبة من اجل الحفاظ على صحتهم وصحة اهاليهم واقاربهم .

كما نفذت سرايا الفوج دوريات ليلية لتطبيق مفاعيل الحظر المفروض من الساعة السابعة مساءا الى الخامسة صباحا كما شدد الفوج من اجراءاته عند ​مخيمات النازحين​ السوريين.