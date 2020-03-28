الجيش: وحدة من الجيش طوقت اشكالا وقع بين محتجين ومرافقي النواب أمام بلدية حلبا

أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان لها انه "بتاريخ وأثناء لقاء كان يعقده نواب منطقة عكار وفعالياتها في بلدية حلبا لإطلاق حملة تبرعات لصالح مستشفى حلبا الحكومي، حاول محتجون الدخول إلى مبنى البلدية، فوقع إشكال بينهم وبين مرافقي النواب، ما دفع أحد المرافقين إلى إطلاق النار في الهواء لإبعادهم من دون وقوع إصابات، وعلى الفور تدخلت وحدة من الجيش وعملت على تطويق الحادث وإعادة الوضع إلى طبيعته".
وكان النائب وليد البعريني قد وضع الأمر في عهدة الأجهزة الأمنية التي عليها كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات، قائلاً: "طبعا أمر مؤسف حصول إشكال كهذا في اجتماع هدفه الأول والأخير مصلحة عكار وأهلها".
وشدد على "أن كل العكاريين هم أهلي وأحبائي. وحده الله يعلم ماذا نفعل وكيف نفكر في كل صغير وكبير من أبنائها. ليست لنا غاية في هذه الظروف الصعبة إلا حماية الناس من الفقر والحاجة".
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