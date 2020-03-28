جولة للتفيتش الصحي في بنت جبيل على عدد من المؤسسات الغذائية

جال قسم التفتيش الصحي في ​وزارة الصحة​ بقضاء ​​بنت جبيل​​، وبمؤازرة من مديرية ​أمن الدولة​ - مكتب بنت جبيل، على عدد من المؤسسات الغذائية في القضاء، حيث تم تزويدهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من ​فيروس كورونا​.

كما تم توجيه عدداً من الإنذارات الشفاهية والخطية لعدد من المؤسسات.