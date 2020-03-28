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جولة للتفيتش الصحي في بنت جبيل على عدد من المؤسسات الغذائية

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جال قسم التفتيش الصحي في ​وزارة الصحة​ بقضاء ​​بنت جبيل​​، وبمؤازرة من مديرية ​أمن الدولة​ - مكتب بنت جبيل، على عدد من المؤسسات الغذائية في القضاء، حيث تم تزويدهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من ​فيروس ​.

كما تم توجيه عدداً من الإنذارات الشفاهية والخطية لعدد من المؤسسات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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