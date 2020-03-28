جولة للتفيتش الصحي في بنت جبيل على عدد من المؤسسات الغذائية

جال قسم التفتيش الصحي في وزارة الصحة بقضاء بنت جبيل، وبمؤازرة من مديرية أمن الدولة - مكتب بنت جبيل، على عدد من المؤسسات الغذائية في القضاء، حيث تم تزويدهم بالإرشادات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
كما تم توجيه عدداً من الإنذارات الشفاهية والخطية لعدد من المؤسسات.
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