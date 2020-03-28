البعريني: اجتماع خلية الأزمة هدفه مصلحة عكار وأهلها والاشكال خلال انعقاده أمر مؤسف

وصف النائب وليد البعريني، في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه في بلدة المحمرة، اجتماع خلية الأزمة في عكار من أجل تقديم مساعدات للمنطقة على خلفية وباء كورونا، بأنه "كان مميزا، فلأول مرة في تاريخ هذه المنطقة تجتمع الناس هكذا لمساعدة عكار، حيث جمع مبلغ فاق الـ 500 مليون ليرة. وإذا استمرينا على هذا الحال وهذه الطريقة، فإن الرقم سيرتفع بمزيد من التبرعات إن شاء الله لصالح أهلنا ومنطقتنا".
وعن الإشكال خلال انعقاد خلية الأزمة، وضع الأمر في عهدة الأجهزة الأمنية التي عليها كشف الملابسات وتحديد المسؤوليات، قائلاً: "طبعا أمر مؤسف حصول إشكال كهذا في اجتماع هدفه الأول والأخير مصلحة عكار وأهلها".
وشدد على "أن كل العكاريين هم أهلي وأحبائي. وحده الله يعلم ماذا نفعل وكيف نفكر في كل صغير وكبير من أبنائها. ليست لنا غاية في هذه الظروف الصعبة إلا حماية الناس من الفقر والحاجة".
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