الصحة: فيديو إرشادي وتوجيهي حول الإرشادات الضرورية للوقاية من كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ أنه تحت عنوان: #بالوقاية_منخلص_بلدنا #الموضوع_مش_مزحة، تم إنجاز فيديو إرشادي وتوجيهي بمشاركة كل من وزير الصحة العامة ​حمد حسن​ ووزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​ وعاملين في الجسم الطبي وإعلاميين وفنانين ورياضيين.

ويحث الفيديو على اتباع الإرشادات الضرورية للوقاية ولا سيما غسل اليدين وتفادي السلام وعدم لمس الوجه.