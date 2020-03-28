الصحة: فيديو إرشادي وتوجيهي حول الإرشادات الضرورية للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه تحت عنوان: #بالوقاية_منخلص_بلدنا #الموضوع_مش_مزحة، تم إنجاز فيديو إرشادي وتوجيهي بمشاركة كل من وزير الصحة العامة حمد حسن ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد وعاملين في الجسم الطبي وإعلاميين وفنانين ورياضيين.
ويحث الفيديو على اتباع الإرشادات الضرورية للوقاية ولا سيما غسل اليدين وتفادي السلام وعدم لمس الوجه.
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