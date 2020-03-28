بلوق وجه كتابا لدياب: بلدية بعلبك تعجز عن دفع رواتب عمالها وموظفيها منذ ثلاثة أشهر

وجه رئيس ​بلدية بعلبك​ ​فؤاد بلوق​ كتابا إلى رئيس الحكومة ​حسان دياب​، شرح فيه واقع البلدية، آملا "في هذه الظروف العصيبة وفي ظل الأعباء المترتبة على البلديات لمواجهة أزمة ​فيروس كورونا​ وتداعياتها، أن تنظروا الى معاناتنا بعد أن وصلنا، كما الكثير من بلديات لبنان، إلى شفير الهاوية".

ولفت بلوق إلى انه "بالنسبة الى المساعدات المقررة من ​مجلس الوزراء​ للعائلات الفقيرة، فإننا نلفت عنايتكم الى أن عدد سكان مدينة بعلبك 120 ألف نسمة، ونستضيف حوالي 60 ألف نازح سوري، و10 آلاف لاجئ من الإخوة الفلسطنيين، والقسم الأكبر من أهلنا يحتاجون إلى المساعدة لتجاوز هذه المحنة، لذا نتمنى أن تكون المساعدات المقررة لبعلبك على قدر الحاجة".

وأشار إلى أن "بلدية بعلبك تعجز عن دفع رواتب عمالها وموظفيها منذ ثلاثة أشهر، وقد تراكمت الديون عليها لمحطات المحروقات وللمؤسسات التي تعنى بصيانة آليات رفع النفايات، ناهيك عن ثمن مواد التعقبم ولوازم الوقاية: كمامات، كفوف، تجهيزات للرش، ومستلزمات النظافة العامة، لذا نأمل من دولتكم ومن معالي وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي السعي لتأمين دفع المبالغ المستحقة للبلديات، وعلى الأقل دفع ما يتوجب للبلديات من عائدات الصندوق البلدي المستقل عن العام 2018 وكامل عائدات الخليوي، لأن الأعباء على عاتقنا كبيرة ولا طاقة لنا بها".