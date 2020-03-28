اتصلت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، بوزير الزراعة عباس مرتضى، ناقلة له شكاوى مصنعي ألبان وأجبان في منطقة صور من "تلاعب بعض تجار المواشي بأسعار الحليب".
ونقل المكتب الاعلامي لعز الدين عن مرتضى تأكيده أن "السعر المتفق عليه مع نقابة تجار المواشي والمصانع هو 1300 ليرة لكيلو الحليب. وأن أي مخالفة ستجعل صاحبها عرضة للمتابعة القانونية".
وناشدت عز الدين مصلحة حماية المستهلك التحرك من أجل ضبط المخالفات، معتبرة أن "تأمين مستلزمات الصناعة الغذائية المحلية، يشكل أولوية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وعلى كل المعنيين تأمين كل العناصر الضرورية لاستمرار هذه الصناعات وصمودها، وخاصة خفض تكاليف الانتاج ما يخفف الأعباء على الصناعيين وعلى المستهلك اللبناني".
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين أثارت مع مرتضى تسعيرة الحليب في صور وطلبت ضبط المخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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