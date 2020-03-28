السلطات الإيطالية: العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا تجاوز 10 آلاف شخص

أكدت السلطات الإيطالية أن عدد إجمالي الوفيات بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد، تجاوز الـ 10 آلاف شخص، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت السلطات ارتفاعاً في إجمالي عدد المصابين بالفيروس، حيث بلغوا 92472 حالة، مقابل تعافي 12384 شخص.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "​رويترز​" تسجيل 542 حالة وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، في إقليم لومبارديا الإيطالي، توازياً مع تسجيل 2117 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

بالتوازي، أودى فيروس كورونا بحياة 27989 على الأقل حول العالم، منذ بداية تفشيه في كانون الأول في ​الصين​، حسب حصيلة أعدتها "فرانس برس" بالاستناد إلى المصادر الرسمية السبت عند ​الساعة​ 11 بتوقيت غرينتش.