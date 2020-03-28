السلطات التركية: 1707 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأكثر من 100 وفاة

أعلنت ​السلطات التركية​ تسجيل 1707 إصابات جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 7402 حالة.

وأفادت السلطات بأن أكثر من 100 حالة وفاة، سُجلت خلال الساعات الـ 24 الماضية بسبب كورونا.

بالتوازي، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في وقت سابق، فرض حجر كامل على 12 منطقة في إجراء غير مسبوق يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

ولفت صويلو إلى أنه من بين هذه المناطق، خمسة مناطق موجودة في شمال شرق تركيا، لكنه لم يحدد أسماءها.