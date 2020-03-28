رئيس الوزراء الفرنسي: وضع كورونا سيكون أصعب في النصف الأول من نيسان

أكد رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​، أن "مكافحة ​كورونا​ ليست سوى في بداياتها"، لافتاً إلى أن "الوضع سيكون أصعب في النصف الأول من نيسان".

وفي وقت سابق، حذر فيليب "من خطورة مدّ مرتفع جداً من وباء "كوفيد 19" يجتاح فرنسا"، لافتاً الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

كما شدد على أنه "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب ان نصمد".