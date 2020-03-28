ترامب يفكّر بفرض حجر صحي على ولايتي نيويورك ونيوجيرسي

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه "لا يستبعد فرض حجر على ولاية نيويورك، لافتاً إلى أنه "من الممكن إخضاع ولايتني نيو جيرسي وكونيكتيكت أيضا للحجر".
وتعتبر ولاية نيويورك الأميركية من الولايات الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها الـ 44 ألفاً، بعد تسجيل أكثر من 7300 إصابة في يوم واحد.
وكان حاكم الولاية أندرو كومو، أشار في وقت سابق، إلى تمديد تعليق الدراسة في المدارس لغاية 15 نيسان المقبل، في إطار الإجراءات التي تتخذها السلطات للحد من انتشار الفيروس.
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