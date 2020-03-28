باسيل: للبحث في أفضل وسيلة لعودة المنتشرين بدل التلهي بالمزايدة الشعبية أو السياسية

شدد رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب ​جبران باسيل​، في كلمة له عن عودة المنتشرين الراغبين في ظل أزمة كورونا، على أن لبنان لا يمكن أن يتنكر لمنتشريه، داعياً إلى المساواة بين المنتشرين والمقيميين رغم إختلاف الظروف بين الجانبين.

ورأى باسيل أنه "بدل التلهي بموضوع جواز العودة أو عدمه أو المزايدة السياسية أو الشعبية يجب وضع أفضل وأسرع وآممن وسيلة لعودتهم"، مؤكداً أنه "على المنتشرين والحكومة العمل على منع التفرقة بين الراغبين في العودة، من خلال تأمين مصاريف العودة من قبل الميسورين والجهات القادرة"، لافتاً إلى أن "على الحكومة ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي وإجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضوع الأولويات وألية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الإنتشار".

وفي حين شدد باسيل على أن "اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم ومجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور"، لفت إلى أنه "على المنتشرين ان يدركوا الا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب اولويات معينة".

ودعا باسيل "لاعطاء الحكومة مهلة زمنية كافية ولكن محدودة"، معتبراً أن "هذه فرصة كي يظهر لبنان حرصه على مواطنيه وعدالته تجاه منتشريه ومقيميه ومن دون مزايدة سياسية واقتناص فرص لمهاجمة الحكومة"، لافتاً إلى أنه "يجب المزج بين المسؤولية الوطنية واحترام العلم والطب من جهة ثانية".

من ناحية أخرى، طالب باسيل ​سوريا​ بإزالة أي تدبير يمنع عودة مواطنيها من لبنان، داعياً إلى تواصل رسمي بين البلدين في هذا المجال.