محمد الحوت: مستعدون لاجلاء المغتربين فور صدور قرار رسمي بذلك

أعلن رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط - ميدل ايست محمد الحوت، في تصريح تلفزيوني، أن الشركة مستعدة لإجلاء المغتربين على نفقتها فور صدور قرار رسمي بذلك.
وكان رئيس الحكومة حسان دياب قد أكد أننا "مع العودة الآمنة لكل من يرغب من المغتربين اللبنانيين، بعدما نالت الاجراءات المتخذة في مواجهة فيروس كورونا الثقة في الداخل والخارج".
وشدد دياب على أن "هناك مسؤولية وطنية لحماية اللبنانيين في الخارج واحتضانهم وفق المعايير التي تحمي عائلاتهم ومجتمعاتهم".
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