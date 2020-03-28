ترمب يطرح احتمال وضع نيويورك قيد "الحجر الصحي"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت احتمال وضع ولاية نيويورك قيد "الحجر الصحي" على خلفية تفشي كورونا المستجد فيها، وسط تهربه من توضيح معنى عبارته.

وأعلن أثناء مغادرته البيت الأبيض، "نرغب في أن يتم وضع نيويورك قيد الحجر الصحي لأنّها نقطة ساخنة".

وأضاف "نيويورك، نيوجيرسي، ربما مكان أو اثنان، بعض أجزاء من كونيتيكت، إنني أفكر بالأمر".

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ولدى سؤاله بعد دقائق عن الأمر، أجاب حاكم نيويورك اندرو كومو بأنّه تباحث مع ترمب صباحاً، ولكنّه اكد أنّه لم يتم التطرق إلى المسألة.

وقال "لا أعرف حتى ما يعنيه ذلك"، مضيفاً "لا أعرف أيضاً كيف يمكن تطبيقه من وجهة نظر قانونية".

وتمثل نيويورك بؤرة للفيروس الذي انتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

