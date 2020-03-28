134 ألف عامل إيطالي في مجال الصحة يتدربون عن بعد لمواجهة كورونا

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روما: أعلن المعهد العالي للصحة في إيطاليا السبت أنّ نحو 134 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية سجّلوا أسماءهم في دورة تدريبية عن بعد.
وتقدّم الدورة التي تنظّم تحت عنوان "الأزمة الصحية لكورونا المستجد سارس كوف-2: تدريب وتصد"، إلى المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية "توجيهات واضحة ترتكز على المعارف العلمية المتوافرة لمواجهة الأزمة الناجمة عن كورونا المستجد (سارس كوف-2)"، وفق بيان المعهد الحكومي والمرجعي على صعيد الصحة العامة في البلاد.
وحتى الآن، أحصى المعهد "أقل بقليل من 134 ألف مسجّل" و"الرقم يتصاعد يوماً تلو الآخر".
وبدأت الدورة في 28 شباط/فبراير وستبقى متاحة إلى 28 نيسان/ابريل، فيما يحتاج استكمالها إلى المشاركة في 16 ساعة تدريبية.
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