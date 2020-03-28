شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يدشن مبادرة ضيوف مصر الأفريقية لدعم الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشّن حزب الوفد مبادرة ضيوف مصر الأفريقية؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من اللاجئين الأفارقة، وذلك برعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وحيث يأتي ذلك في استجابة سريعة للنداء الإنساني الذي أطلقه "مكتب حق للمحاماة والدعم القانوني والنفسي للاجئين الأفارقة"، تحت إدارة ياسر فراج المحامي، بطرح مبادرة إنسانية لدعم الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بمصر في ظل ظرف الأحداث العالمية الحالية.

ويمثل الوفد في المبادرة كلا من الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والمهندس حسين منصور المشرف المسؤول عن محافظة القاهرة بحزب الوفد، وأعضاء لجنة السودان وحوض النيل بحزب الوفد، الدكتورة رشا أبو شقره، والباحث الأنثروبولوجي خليل منون، وما زالت المبادرة مفتوحة لمشاركة من يرغب من الكيانات المجتمعية والشخصيات العامة.

وتستهدف المبادرة توزيع عدد من حقائب المواد الغذائية تبرع بها حزب الوفد على الأسر الأكثر احتياجا من اللاجئين والمهاجرين الأفارقة، ودعا الحزب كل من تجد هذه المبادرة صدى لديه، للتواصل لتضافر الجهود في تقديم يد العون والدعم لضيوف مصر من قارتنا الإفريقية.

فى سياق متصل قال الدكتور ياسر الهضيبي ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب، ان الحزب قرر تدشين حملة جديدة وهي دروس وبرامج مجانية للطلاب، مشاركة من حزب الوفد في عملية التعليم عن بُعد لأبناء وبدأت في محافظة القليوبية. وأضاف نائب رئيس الوفد في تصريح لليوم السابع، ان هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات عديدة للحزب تم تدشينها منذ ازمة انتشار فيروس كورونا ، وتقوم هذه الحملة بتوفير عدد من الدروس المجانية، بالتعاون مع بعض المعلمين والأساتذة الكبار، لتفعيل مشروع التعليم عن بعد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لجميع الطلاب بمختلف المراحل. Advertisements وكان حزب الوفد أكد على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع، ومساندة الدولة المصرية من خلال الحملات والمبادرات والحث على اتباع التعليمات التي توجهها الحكومة والالتزام بها، لافتًا إلى أن الخطر ما زال قائمًا، ولكنه يثق في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع للخروج من هذه الأزمة.

قال الدكتور ياسر الهضيبي ، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث باسم الحزب ، ان الحزب قرر تدشين حملة جديدة وهي دروس وبرامج مجانية للطلاب، مشاركة من حزب الوفد في عملية التعليم عن بُعد لأبناء وبدأت في محافظة القليوبية.

واضاف نائب رئيس الوفد في تصريح لليوم السابع، ان هذه الحملة تأتي ضمن مبادرات عديدة للحزب تم تدشينها منذ ازمة انتشار فيروس كورونا ، وتقوم هذه الحملة بتوفير عدد من الدروس المجانية، بالتعاون مع بعض المعلمين والأساتذة الكبار، لتفعيل مشروع التعليم عن بعد عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ، وذلك لجميع الطلاب بمختلف المراحل

وكان حزب الوفد اكد على أهمية الدور المجتمعي والتوعوي للأحزاب السياسية في عمل التوعية اللازمة والتواصل مع الشارع، ومساندة الدولة المصرية من خلال الحملات والمبادرات والحث على اتباع التعليمات التي توجهها الحكومة والالتزام بها، لافتًا إلى أن الخطر ما زال قائمًا، ولكنه يثق في وعي المواطنين وتكاتف كل شرائح المجتمع للخروج من هذه الأزمة.