شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: توجيهات محافظ السويس بغلق شواطيء العين السخنة في وقته الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب بمحافظة السويس، على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بغلق جميع الشواطيء بقطاع العين السخنة، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، واصفا إياه بـ"القرار الصحيح في الوقت الصحيح".

وقال خليل، إن القرار سليم تماما ويسير في اتجاه الإجراءات الهامة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما مع التشديد على أهمية البعد عن التجمعات والحد منها.

في المقابل، طالب عضو مجلس النواب بضرورة تشديد إجراءات الرقابة على الشواطئ المختلفة بالعين السخنة خلال الفترة القادمة، والتأكد من تنفيذ القرار، ومعاقبة أي منشأة سياحية أو منتجع لا تلتزم بالقرار الحاكم بما يحقق الردع، لاسيما وأن هذا الإجراء يأتي من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

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وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس قد قاد، حملة تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية بالمحافظة بدأها بشارع الجيش من أمام مزلقان المثلث، يرافقه دكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما شارك في الحملة اللواء حسن ترك، نائب مدير الامن والعميد أيمن عبد الحميد رئيس المباحث والعميد محمد نبيل، مدير إدارة الحماية المدنية والعميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الاربعين والدكتور فيصل جودة، مدير عام الصحة واللواء عبد العظيم محمد، مدير عام المواقف والدكتور آسر حسن البنا، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة سوزان جميل، مدير إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة وناقلات الامراض وممثلي ادارة المرور وعزت الحنبوشي مساعد رئيس رئيس الحي والمهندس محمد أمام مدير الإدارات الهندسية بحي الأربعين والجهات المعنية المشاركة في الحملة بمواجهة فيروس كورونا والمقدم عمروشاهين ممثل لمكتب المستشار العسكري للمحافظة.