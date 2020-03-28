شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يطالب الحكومة بالتعاون مع العلماء المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت اللجنة الخاصة البرلمانية برئاسة السيد الشريف وكيل أول البرلمان الحكومة بالاستمرار فى توطيد التعاون الفعال بالعلماء المصريين فى الداخل والخارج.

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وأشارت اللجنة فى تقريرها السنوى عن أعمال برنامج الحكومة عن الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 )تحت عنوان "مصر تنطلق أن برنامج الحكومة استهدف إنشاء كيان مؤسسى لربط العلماء والخبراء المصريين بالخارج بالوطن الأم، واستمرار مشاركتهم فى مؤتمرات مصر تستطيع، لدعم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت اللجنة أن البيانات الواردة فى بيان الحكومة إلى البرلمان توضح أنه قد تم تدشين مؤسسة "مصر تستطيع" وإشهارها برقم 46 عالما مصريا وتفعيلها رسميا فى 1/4/2019 كما تم تنظيم 3مؤتمرات بمشاركة 66 عالما مصريا فى 46 تخصصا ويقيمون فى 18 دولة كما تم إنشاء 13شراكة وبرامج توأمة بين الجامعات والجهات ا الدولية والتى يعمل بها العلماء المصريين بالخارج كما اتاحت الحكومة 91 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية واستفاد منها 2512 شاب مصرى.