شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت الداخلية فى دفع المواطنين للالتزام بقرارات حظر التجوال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق وأوسيم، أهمية دور وزارة الداخلية بجميع قطاعاتها فى تطبيق قرار حظر التجول من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا وجهودها المستمرة فى الحفاظ على صحة المواطنين وحرصهم على البعد الإنسانى وهو عدم انتشار العدوى بين المواطنين.

وقالت النائبة هيام حلاوة، لـ"الخليج 365"، إن وزارة الداخلية تؤدى جهود كبيرة في ملاحقة كل أماكن التجمعات والمخالفين لقرار الحظر من خلال الانتشار الميدانى لقطاعات الشرطة بأنحاء الجمهورية لحفظ الأمن الداخلي والتضامن مع المواطنين فى مجابهة العدوى وحسن المعاملة وتفعيل قرارات الدولة الأمر الذى يحتم على كل المصريين الالتزام بالقرار والتعاون مع الأجهزة الأمنية فى تطبيق القرارات والقوانين.

Advertisements

وفى وقت سابق بدأت الجهات المعنية، تنفيذ قرار حظر الحركة بالطرق على مستوى الجمهورية حتى الساعة السادسة صباحا فى إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضون لها.

وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار، وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ لمدة أسبوعين، درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.