شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: التزام المواطنين بالقرارات يحمينا من السيناريوهات الأسوأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الظروف الراهنة التي تشهدها مصر تحتدم على الجميع أن يتجاوب في كل الاوقات بقرارات الحكومة الخاصة بالاجراءات الاحترازية وحظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا ، لافتا أن الدولة المصرية نجحت تمامًا فى كل الإجراءات منذ ظهور كورونا فى الصين وحتى الآن،وهو ما يتطلب المزيد من الالتزام في خلال هذه الفترة، حتي لا يتم الوصول الي اي من السيناريوهات الأسوأ.

وأضاف رئيس الوفد في تصريح لليوم السابع أن أداء الحكومة كان ولا يزال باحترافية بالغة من أجل الحفاظ علي حياة وسلامة المواطنين ، لأنها تعاملت مع الأزمة بكل جدية منذ ظهور الوباء ، وكانت القرارات التدريجية للدولة المصرية فى هذا الأمر بذكاء شديد للدفاع عن صحة المواطن المصري.

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وتابع انه خلال ايام حظر التجوال لابد وأن أؤكد لكل المواطنين أن الالتزام والتجاوب مع القرارات الحكومية يساعدان على مواجهة هذا الفيروس، وحتى نضمن ألا نصل إلى مرحلة خطيرة لا يمكن ايجاد حلول فيها ، لان هذا الفترة تحتاج الي وعي المصريين وخاصة في ظل ما تشهده الدول الاوروبية من تفشي هذا الوباء بشكل كبير ،موضحا ان الرهان اصبح علي المصريين لان الدولة قدمت وتقدم الكثير من اجل حياة المصريين، وأن اي تقصير او غيره سيؤدي الي تفشي المرض دون اي علاج.