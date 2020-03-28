شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام": تعقيم استديوهات ومكاتب الهيئة يومىيا للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الوطنية للإعلام إنه فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة العاملين بالهيئة للوقاية من مرض كورونا يتواصل العمل بشكل يومى من تعقيم وتطهير بمختلف الأماكن بالمبنى وبصفة مستمرة فى الاستديوهات والمكاتب والمصاعد ودورات المياه والطرقات والجراج الخاص بالمبنى وبمختلف الأماكن بالمبنى، والمتابعة المستمرة فى تزويد مداخل ومخارج المبنى والطرقات بجيل معقم لاستخدام العاملين بالمبنى.

وأضافت الهيئة فى بيان لها، أن حسين زين رئيس الهيئة يتابع عن كثب مع الجهات المعنية والمسئوله بالوطنية للإعلام عن تلك الاجراءات وحثهم على بذل كافة الجهود للقيام بأعمال التعقيم والتطهير بأعلى مستوى بالإضافة إلى قيام الاذاعة الداخلية بالمبنى بشكل متواصل فى إذاعة الإرشادات والسلوكيات الصحية لتوعية العاملين بكيفية الوقاية من مرض كورونا.

وأوضحت أن الرعايه الطبية بالوطنية للإعلام فى جاهزية تامة على مدار الساعة من خلال وحدة الطوارئ المجهزة بأجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد وكافة المستلزمات الطبية.