نيويورك: ارتفاع عدد الوفيات بكورونا إلى 728 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، تأجيل الانتخابات الرئاسية التمهيدية في الولاية من إبريل إلى يونيو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(.

وأكد كومو، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولاية إلى 728 شخصًا والإصابات إلى 52318 حالة

وأشار حاكم ولاية نيويورك، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إقامة أربع مستشفيات مؤقتة في مسعى لمواجهة تفشي فيروس كورونا.