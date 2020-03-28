بالصور| عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ الوادي الجديد يجتمع برؤساء المراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، لقاءً مع رؤساء مراكز المدن بالمحافظة والإدارات التنفيذية بها، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها المدن لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الزملوط، ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء والتي من شأنها منع انتشار العدوى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مشددًا على استمرار توعيه المواطنين بمخاطر الفيروس بالوسائل المختلفة ، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال للدعم بالاحتياجات والمستلزمات الضرورية، وتنفيذ عمليات التطهير اليومي لأماكن التجمعات والمؤسسات الحكومية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تابع الزملوط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المراكز الإدارية الـ5، ملف تقنين واضعي اليد، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تحرير العقود للذين سددوا، سواء أقساط أو كامل الثمن، والمتابعة اليومية مع لجنة التقنين الرئيسية بديوان عام المحافظة لمراجعة آخر المستجدات والتأكد من تسجيل البيانات وتطابقها.