محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:
قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق للسياحة الثقافية، إن أصحاب شركات السياحة في محافظة الأقصر، وقعوا على ميثاق شرف بعدم تسريح أي موظف في أي شركة سياحية لمدة 3 أشهر مع صرف رواتبهم كاملة.
وأضاف "عثمان" في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم السبت، أن الميثاق نص على تفعيل فكرة البعد الاجتماعي لكل شركة سياحية من خلال تكفل كل شركة بـ5 أسر على الأقل لمدة 3 أشهر.
وأشار "عثمان" إلى أن ميثاق الشرف نص أيضًا على تنفيذ فكرة بنك الطعام ابتداءً من شهر رمضان الكريم.
كانت هذه تفاصيل خبر "ميثاق شرف".. شركات السياحة في الأقصر تتعهد بصرف رواتب الموظفين وعدم تسريحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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