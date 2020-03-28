بطلق ناري.. شاب ينهي حياته في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
أقدم شاب على الانتحار، اليوم السبت، بقتل نفسه بطلق ناري، في قرية القارة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد انتحار الشاب "أ. ا. ح"، 38 عامًا، بطلق ناري.
وأكدت التحريات الأولية في واقعة انتحار الشاب، إصابته بحالة اكتئاب، وحالة نفسية سيئة جعلته يقدم على الانتحار.
جرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت العام، كما تحرر المحضر اللازم حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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