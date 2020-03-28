"الخليج 365" يرافق اللجان الطبية في رحلة فحص المواطنين على حدود الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، كمائن اجبارية على كافة مداخل ومنافذ المحافظة، لتوقيع الكشف على الوافدين إلى المحافظة بجهاز هوائي لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء.

"الخليج 365" ذهب في جولة لرصد تجربة فحص المواطنين في المداخل الحدودية لمحافظة الوادي الجديد، ومدى استجابة المواطنين.

محمود تواج، من أبناء مركز الخارجة بالوادي الجديد، خلال فحصه بمنفذ مدينة الخارجة الحدودي وتنفيذ إجراءات الفحص الطبي له، أنه عائد من مدينة أسيوط متجها لمسكنه بمدينة الخارجة، وفوجئ بعملية الفحص الطبي لحرارة جسمه وتعقيم وتطهير سيارته وأن هذه الإجراءات ممتازة جدا ومفيدة لصالح المواطن نفسه، مناشدًا جميع المواطنين الامتثال والتعاون مع مثل هذه النقاط الطبية.

أضاف "تواج"، أن مثل هذه الإجراءات تؤكد مدي حرص الدولة علي صحة المواطنين موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي مثل هذه الإجراءات والتي تصب في مصلحة صحة المواطن.

الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، قال إنه يجري، فحص المواطنين القادمين من خارج المحافظة وقياس درجة الحرارة من خلال لجان توقيع الفحص على كافة الوافدين إلى المحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور المحافظة، وبمشاركة الطب البيطري لتعقيم جميع السيارات الوافدة للمحافظة بالمداخل والمنافذ الحدودية.

وأكد "محروس"، أن نقاط الفحص الطبي الجبري تنفذ بإشراف وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وتنفيذا لقرار وتوجيهات محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، والذى أصدر عددًا من القرارات بشأن إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، لضمان السيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا.

أضاف محروس، أنه حتى الآن أنه لم يجري تسجيل أية حالات إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا المستجد حتى الآن على مستوى المحافظة بالكامل، ولم يتم استقبال أية حالات تعانى من أعراض الفيروس باستثناء حالات البرد العادية مؤكدًا على جاهزية قسم العزل بمستشفى الصدر، لاستقبال أية حالات والتعامل الفوري معها.

وأوضح أنه يجرى تنفيذ خطة الطوارئ ومواجهة الأزمات واستعدادات قطاع الصحة بالمحافظة للتعامل مع الأزمة من خلال تكثيف التوعية بطرق الوقاية ومكافحة العدوي، وتجهيز كافة المستشفيات بالمستلزمات والأدوية والتجهيزات اللازمة.

ولفت إلى، تخصيص مبلغ 215 ألف جنيه، لشراء كابينة أمان حيوية لإجراء تحاليل الـpcr لتحديد إيجابية المريض من عدمه للإصابة بفيروس كورونا، بمستشفيات المحافظة بدلا من إجرائها بالمعامل المركزية بوزارة الصحة، وسيجري توريد هذه الكابينة للمحافظة يوم الخميس المقبل، لإجراء تحاليل الفيروسات من خلال جهاز الـPCR والذي وفرته وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، خلال تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون" صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض السارية.

أضاف محروس، أن الكابينة هي عبارة جهاز مهمته الرئيسية توفير بيئة آمنة من حيث درجة الحرارة والرطوبة والأمان البيولوجي لإجراء التحاليل الفيروسية بشكل ناجح وآمن تمامًا، لضمن صلاحية العينة والحفاظ عليها خلال فترة التحليل، عن طريق جهاز الـPCR، والذي يؤكد إيجابية المريض من عدمه للفيروس.

أوضح، أن هذه الكابينة ستوفر الوقت والجهد في تحليل عينات المرضي وتحديد مدى إصابته بالفيروس من عدمه، حيث تتولى المديرية سحب العينة من المريض، ثم إرسالها للمعامل المركزية بالقاهرة، والانتظار 48 ساعة لحين عودتها مرة اخري بالنتيجة بينما توفير هذه الكابينة ستوفر كل هذا الوقت في التحيل الفيروسي.

شوقي حسين مطعني، رئيس تمريض بصحة الوادي الجديد، ومسئول نقطة الكشف الطبي الجبري بمنفذ مدينة الخارجة علي طريق "الخارجة – أسيوط"، قال إنه يجري الكشف علي الوافدين من خلال جهاز للكشف عن درجة الحرارة، لمتابعة أي ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وسؤال المواطن عن أي تغييرات طرأت عليه متمثلة في السعال أو الاحتقان في منطقة الرقبة والحلق، وأغلب المواطنين تستجيب للفحص الطبي وتتجاوب معنا في الأسئلة.

أضاف شوقي، أنه اذا جرى رصد ارتفاع درجة حرارة المواطن الوفد أثناء توقفه بالمنفذ والنقطة الأمنية عن 38 درجة يجري فورا نقله لسيارة اسعاف متواجدة في المنفذ وإبلاغ وكيل وزارة الصحة بالحالة طالبية لبدء اتخاذ إجراءات الفحص الطبي والعزل وسحب عينة منه وتحليلها لتحديد إصابته بفيروس كورونا من عدمه.

من جانبه أكد الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، تطهير وتعقيم جميع السيارات الأجرة القادمة من خارج المحافظة من خلال توفير جهازي رش رذاذ بموقف الأقاليم بمدينة الخارجة ومنفذ قرية المنيرة، ذلك يأتي في إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حماية أهالي الوادي الجديد.