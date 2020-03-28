ليبيا / أحمد المسماري: تمّ "تطهير" عدّة مناطق غربي ليبيا من "ميليشات الوفاق ومرتزقتها السوريّين"

وكالات- أعلن الناطق بإسم الجيش الوطني الليبي، اللواء احمد المسماري عن تطهير مناطق غربي البلاد مما أسماهم بـ"ميليشات الوفاق ومرتزقتها من السوريين".

وقال المسماري في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية نشر في صفحته على فيسبوك اليوم، الجمعة 27 مارس 2020، "نبشركم إن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة .. الجميل .. رقدالين .. زلطن ، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة".

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وأضاف "إن هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها. ويأتي هذا التقدم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق و المرتزقة الإرهابيين الأجانب على قاعدة عقبة بن نافع الجوية , بمنطقة الوطية غرب البلاد، ولا يسعنا إلا نوجه الشكر إلى أبناء المنطقة الذين ساهموا في هذا النصر إيماناً منهم بالحصول على حريتهم وبناء مستقبلهم" .

وتابع "إن المجتمع الدولي يدرك ألان تجاهل المليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات برلين والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء كورونا في ليبيا وفي الوقت الذي أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس".