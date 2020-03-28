كورونا يحصد 889 شخصًا في إيطاليا خلال 24 ساعة

واصل فيروس كورونا حصد المزيد من الأرواح في إيطاليا، حيث قتل خلال 24 ساعة الأخيرة فقط 889 فيما ارتفع عدد المصابين إلى

92472 مقابل تعافي 12384، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

كان مدير معهد الصحة الوطني الإيطالي سيلفيو بروسافيرو،

قال في وقت سابق من يوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، إن إيطاليا لم تبلغ بعد ذروة تفشي وباء فيروس كورونا، متوقعًا ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بالمرض خلال الأسبوع المقبل.