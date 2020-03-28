تونس.. ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 8

صرح مدير الصحة في ولاية صفاقس التونسية علي العيادي اليوم السبت، بأن نتائج التحاليل لعينات أخذت لشخص توفي قبل يومين، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأشار إلى أن ذلك يرفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في

تونس إلى8 حالات.

وأكد العيادي، أن "المتوفى في العقد السابع من عمره وكان يشكو من أمراض مزمنة، وقد تأكدت وفاته قبل وصوله إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس".

وأعلنت وزارة الصحة التونسية الجمعة الماضي، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 227 شخصا.

وذكرت الوزارة أن الإصابات بكورونا سجلت حتى الآن في 20 من ولايات البلاد، معظمها في ولاية تونس (55 إصابة) تليها أريانة (34 إصابة) وبن عروس (23 إصابة).