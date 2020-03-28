الداخلية الكويتية تنفى صحة تسجيل إصابات بكورونا فى السجن المركزى

نفت وزارة الداخلية الكويتية اليوم،السبت، صحة ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعى، حول إصابة نزلاء في السجن المركزى بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وقالت (الداخلية) الكويتية - في بيان صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني - إن الادارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام، تؤكد انها اتخذت كل الاجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على صحة النزلاء.



تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الكويتية، كانت قد أعلنت وقف الزيارات داخل جميع السجون، ووضع أي سجين جديد في عزل انفرادي لمدة 14 يوما منذ دخوله

لطالب السجن؛ للتأكد من عدم اصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى وضع فحص الفيروس على لائحة الفحوصات التي يتم إجراءها على السجناء الجدد.وكان المدير العام لبلدية الكويت، أحمد المنفوحى، أصدر اليوم السبت، قرارا بإغلاق جميع المقاهى بمختلف أنواعها فى جميع الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ التسويق ومحطات الوقود واستراحات الطرق السريعة وغيرها، وقال المنفوحى - فى بيان صحفى اليوم - "إن القرار يلزم جميع (الكافيهات) بإغلاق أبوابها أمام الجمهور، على أن يقتصر تقديم خدماتها فقط عن طريق خدمة توصيل الطلبات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 4 مساء.وأضاف أن هذا القرار يأتى تطبيقا لكافة الإجراءات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل البلدية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم السبت، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافى 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.