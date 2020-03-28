إغلاق طوارئ مستشفى خاص وعدد من المراكز الصحية في حائل بالسعودية

أغلقت صحة حائل السعودية، طوارئ مستشفى خاص بالمدينة تحفظيا، عقب ملاحظتها قصورا في الالتزام بالإجراءات الوقائية، كما رصدت مخالفات أخرى بالمستشفى، وفقًا لصحيفة سبق.
وأكدت أهمية تلك الإجراءات الوقائية في جميع المؤسسات الصحية.
وعلقت صحة حائل العمل في عدد من المراكز الصحية داخل المدينة، شملمراكز "الوسيطاء، والسمراء، والبادية، والمتنزه الشرقي"، وذلك اعتبارا من غدا الأحد.
وذكرت، أنه بإمكان مراجعي هذه المراكز التوجه إلى مستشفى "شراف - مركز الرعاية الطبية العاجلة" بمقر مستشفى الولادة والأطفال سابقا.
وأغلقت الصحة كذلك، مراكز صحية بأحياء "التلفزيون، وشراف، وشمال المطار، وصلاح الدين، والطريفي، والجامعيين، والودي"، حتى إشعار آخر.
وأوضحت، أنه يجب على المراجعين لهذه المراكز وخلال فترة الصباح مراجعة أقرب مركز صحي لهم أو التوجه إلى مستشفى "شراف" خارج دوام المراكز الصحية، مشيرة إلى إمكانية حصولهم على الخدمات الطبية من خلال الاتصال على الرقم 937 أو من خلال تطبيق "صحتي".
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