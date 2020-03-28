ترامب يدرس فرض حجر صحي على 3 ولايات بسبب كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه يفكر في فرض حجر صحي على ولاية نيوجيرسي ونيويورك، بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا المستجد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وأضاف ترامب أن فكرة الحجر الصحي قد تطبق أيضا على ولاية كونيتيكت، وأن القرار قد يصدر اليوم.

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من جهته، طالب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو الصيدليات بتوصيل الأدوية، مشددا

على أن المستشفيات بحاجة لـ30 ألف جهاز تنفس.

كما أصدرت ولاية كانساس أمرا بالإغلاق على مستوى الولاية يبدأ سريانه من منتصف ليلة الاثنين، ومن المتوقع استمراره حتى 19 إبريل، بعد تسجيل 900 حالة مؤكدة جديدة فيها.