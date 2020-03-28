بسبب كورونا.. الأمم المتحدة تدعو لوقف إطلاق النار في سوريا

دعت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول سوريا، إلى وقف إطلاق النار لتفادي "تفاقم الكارثة" مع ظهور أول إصابات فيها بفيروس كورونا المستجد، وفقُا لموقع روسيا اليوم.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو اليوم السبت، إن "وباء كوفيد-19 يشكل تهديدا مميتا للمدنيين السوريين. كما أنه سيضرب من دون تمييز وسيكون تأثيره مدمرا على الأكثر ضعفا في غياب إجراءات وقائيةعاجلة".
وسجلت دمشق حتى الآن خمس إصابات بكورونا المستجد، فيما لم تسجل أي حالات في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية في محافظة إدلب وشمال حلب، أو في مناطق سيطرة الأكراد شمال شرق البلاد.
واتخذت الحكومة السورية سلسلة إجراءات وصفتها بالاحترازية في الأسبوعين الأخيرين، تضمنت إعلان حظر تجول ليلي،
وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش دعا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم"، كما دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد لتركيز الجهود على مكافحة فيروس كورونا المستجد.
وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن 70 في المئة من العاملين في المجال الصحي غادروا سوريا، حيث 64 في المئة من المستشفيات كانت لا تزال في الخدمة حتى نهاية العام 2019.
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