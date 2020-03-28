قطر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة القطرية، أنها سجلت اليوم السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا. وكانت قد قررت لجنة إدارة الأزمات في قطر الإغلاق التام لكل الأعمال والأنشطة التجارية وذلك بسبب ارتفاع وتيرة تفشى كورونا فى الدولة. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات قوله إنه تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا. تم تسجيل 12 حالة جديدة بفيروس (كوفيد-19)، منها 3 حالات لمواطنين قطريين قدموا من أوروبا. وقد سادت البلاد حالة من الذعر بعد تفشى وباء كورونا خاصة فى فى ظل استضافة الدوحة العمالة الأجنبية بدون توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية لهم. الرعاية الصحية لهم. ودفع الذعر السلطات القطرية إلى تجهيز 18 ألف سرير خلال بضعة أسابيع في المرافق الطبية الميدانية التي ستوفر الخدمات الطبية الأساسية لمرضى فيروس كورونا، كانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقريرا حول خطر تفشي فيروس كورونا بين العمال الأجانب في قطر، محذرة من خطورة الوضع وتعريض آلاف العمال والمهاجرين في المنطقة الصناعية بالعاصمة الدوحة لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

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