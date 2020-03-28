البنتاجون يخطط لضرب ميليشيا حزب الله العراقي

كان خبراء مختصون من الحكومة العراقية، وأعضاء من البرلمان، أوصوا في جلسة خاصة بإلغاء قرار إخراج القوات الأمريكية، تلافيا لنتائج كارثية تدمر العراق وتسلبه جميع طموحاته وأمواله، الأمر الذي دفع النواب الذين صوتوا على القرار إلى الندم، بعد تعرضهم لضغوط ومخاوف من الاغتيال. على الصعيد السياسي، بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عدن الزرفي في لقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في بغداد حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وما خلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية.
مضي الزرفي
على صعيد آخر، أكد تحالف سائرون بقيادة مقتدى الصدر أن المكلف عدنان الزرفي سيمضي بتشكيل الحكومة الجديدة ولن يعتذر عن التكليف. قال عضو التحالف طلعت كريم، أمس: إن هناك ليونة من بعض أعضاء الكتل المعترضة على طريقة ترشيح الزرفي لأسباب كثيرة، منها الموقف الاقتصادي المتأزم في البلد نتيجة هبوط أسعار النفط وأنها ترغب بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لوضع المعالجات. هذا، وبدأ الزرفي بإجراء مشاورات مع الكتل السياسية لاختيار كابينته الوزارية من المستقلين، بعد أن التقى خلال اليومين الماضيين كلا من: محمد الحلبوسي رئيس تحالف القوى العراقية ممثلا عن السنة، وفؤاد حسين وزير المالية ممثلا عن الأكراد.
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