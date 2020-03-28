أمريكا: الأطراف الخارجية تؤجج الصراع في ليبيا

أقرت الولايات المتحدة أنّ الأطراف الخارجية مسؤولة عن تأجيج الصراع في ليبيا وأنها بصدد معالجة ذلك الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، داعية إلى وقف القتال في البلاد لمنح السلطات الصحية الفرصة للتآزر وتوحيد الجهود لاحتواء فيروس كورونا المستجد قبل انتشاره المتوقع. طالب سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في رسالة إلى القيادات السياسية والعسكرية الليبية والشعب الليبي، أمس، بالعودة إلى مسودة وقف إطلاق النار التي تمّ وضعها من خلال مفاوضات 5 + 5، كما دعا الطرفين إلى إعلان تجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب، الذين يخاطرون بنشر المزيد من فيروس كورونا المستجد في ليبيا. أضاف أن الولايات المتحدة تقرّ بأنّ الأطراف الخارجية مسؤولة عن تأجيج الصراع، وأنها بصدد معالجة ذلك الأمر عبر القنوات الدبلوماسية. قال السفير الأمريكي: إنّ إعادة إنتاج النفط في ليبيا أمر بالغ الأهمية لضمان حصول السلطات الليبية على عائدات كافية، لدفع الرواتب والنقد الأجنبي لشراء المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، داعياً إلى الإفراج الفوري عن الإمدادات الطبية الحرجة التي اشترتها منظمة الصحة العالمية - بما في ذلك أدوات اختبار فيروس كورونا، ومعدّات الحماية، والمضادات الحيوية، والأنسولين، العالقة في موانئ طرابلس ومصراتة وبنغازي. مطالبات أمريكا للأطراف الليبية وقف إطلاق النار بناء على مسودة 5 + 5 إعلان تجميد فوري لنشر المقاتلين الأجانب إعادة إنتاج النفط في ليبيا أمر بالغ الأهمية الإفراج الفوري عن الإمدادات الطبية المحتجزة



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