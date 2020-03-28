إسقاط طائرة حوثية رابعة ومصرع قيادات

أسقطت القوات المشتركة، أمس، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة، فيما أقرت الميليشيات الانقلابية بمصرع ثلاثة من أبرز قياداتها التي تلقت تدريبات في إيران ولبنان في الجبهات. قال الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة: إن هذه الطائرة تعد الطائرة المسيرة الرابعة التي أسقطتها القوات المشتركة خلال 8 أيام في سماء مديرية الدريهمي، ضمن تصعيد الميليشيات للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بالحديدة.

نزيف القيادات

على صعيد آخر، أقرت الميليشيات الانقلابية بمصرع ثلاثة من أبرز قياداتها التي تلقت تدريبات في إيران ولبنان، في جبهات القتال، لافتة إلى أنه تم تشييع جثامين، يحيى محمد ضيف الله، وحسن عيضة حسن الرمام، وعلي محمد الدريب، إلى إحدى مقابرهم بمسقط رؤوسهم في منطقة فوط، مديرية حيدان، بصعدة. وفقاً لناشطين ومراقبين، فإن "الرمام"، واحد من أبرز مؤسسي الحركة الحوثية الإرهابية الطائفية، والمقرَّب من الصريع حسين الحوثي، بينما يُعد "ضيف الله، والدريب"، أبرز القيادات الميدانية التي تلقت تدريبات عالية على يد مدربين وخبراء في الحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني.

سقوط المنشد الحوثي

على الصعيد نفسه، لقي نحو 70 من جماعة الحوثي مصرعهم خلال مواجهات عنيفة خاضوها ضد القوات الحكومية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب. نقلت مواقع يمنية عن مصدر عسكري القول: إن القيادي والمنشد بجماعة الحوثي المدعو "عبدالله إسماعيل عبدالله الحمزي"، قتل بنيران القوات الحكومية أثناء مشاركته القتال بالهجوم الواسع الذي شنته جماعته على معسكر كوفل بصرواح. أكد المصدر أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح نحو 70 من جماعة الحوثي خلال مواجهات هي الأعنف بعد هجوم واسع شنته الجماعة للسيطرة على معسكر كوفل الذي تسيطر عليه القوات الحكومية، موضحا أن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم جماعة الحوثي عقب مواجهات استمرت ساعات انتهت بتراجع الأخيرة بعد مقتل وجرح العشرات.