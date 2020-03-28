ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في السعودية والبحرين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى أربع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الوفاة لمواطن سعودي، مشيرا إلى تسجيل 99 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1203 حالات.

وأشار إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 37 حالة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنه تم تسجيل 41 حالة من هذه الحالات التي تم تسجيلها مؤخرا في الرياض. وتم فرض الإغلاق حاليا في العاصمة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف المسؤول في بيان متلفز أن حالة الوفاة هي لرجل سعودي في الرياض، توفي بسبب مرض (كوفيد-19) الذي يصيب الجهاز التنفسي، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أربع.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، فيما تماثلت للشفاء 19 حالة أخرى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن عدد «الحالات القائمة» بلغ 215 منھا 214«مستقرة» وحالة تحت العناية المركزة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي «للحالات المتعافية» في البحرين بلغ 254 بعد تسجيل 19 حالات إضافية وإخراجھم من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيھم الرعاية اللازمة.