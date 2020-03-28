مصر تقرر إغلاق الشواطئ لمواجهة «كورونا»

قررت السلطات المصرية، اليوم السبت، إغلاق جميع الشواطئ لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال موقع «بوابة الأهرام»، اليوم، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 30 حالة، والإصابات إلى 536 حالة، من ضمنهم 130 حالة شفاء خرجت من العزل.

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