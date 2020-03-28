العراق .. إصابة أول مسؤول بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم السبت، إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا، مؤكدة عدم اختلاطه بقيادة الوزارة وموظفيها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها: إنه ”تم تشخيص إصابة الوكيل الأقدم للوزارة وليد الحلو بفيروس كورونا المستجد، وهو يرقد الآن في أحد المستشفيات بالعاصمة بغداد“، مبينة أن ”الحلو لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة؛ كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية، وخلال الإجازة شخصت إصابته بفيروس كورونا“.

وأضاف البيان: ”نؤكد عدم لقائه بوزير التجارة ولم يحتك به ولا بقيادة الوزارة والمنتسبين، وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب، وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة“.