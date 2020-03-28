هولندا.. 93 حالة وفاة جديدة بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 28 مارس 2020 07:15 مساءً - مشاركة سجلت هولندا 93 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 639 حالة، في حين بلغت الإصابات المؤكدة الجديدة 1159 في زيادة أقل من العدد المسجل أمس الجمعة. وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا، اليوم السبت، في تقريره اليومي: ”إذا استمر هذا النهج فسيكون من الممكن التوصل خلال بضعة أيام لمعرفة إن كانت إجراءات (التباعد الاجتماعي) تحقق نجاحا أم لا“

وذكر المعهد أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس وصل حتى الآن إلى 9762.‎

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