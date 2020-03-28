رغم “كورونا”.. “الإلترا عسكري” تلبي نداء مراكز تحاقن الدم

سعد فاروق – صحافي متدرب

قامت التراس عسكري الرباط، الفصيل المساند لفريق الجيش الملكي، أمس الجمعة بحملة واسعة للتبرع بالدم، استجابة لنداء مراكز تحاقن الدم، التي طالبت المغاربة في وقت سابق بالتبرع بالدم في ظل الخصاص الذي تعرفه بعد العزوف عن التبرع بسبب إعلان المغرب لحالة الطوارئ القصوى وحظر التجوال بعد تفشي وباء كوفيد -19 في جميع بقاع العالم .

ودعت المجموعة جميع أعضائها إلى الإنتشار عبر العديد من مراكز التبرع بالدعم في قادم الأيام، وذلك تفاديا للاكتظاظ والتجمعات، مطالبة إياهم بالإلتزام التام بتعليمات وزارة الصحة .

وتبقى هذه الخطوة محمودة وهدفها نبيل، و تنم عن مدى ارتباط الألتراس في المغرب بالأعمال الخيرية، وأن دورها لا يقتصر فقط على التشجيع داخل الملاعب.