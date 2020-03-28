هيا عد إلى المنزل.. إشارات المرور تساهم في توعية السائقين لمكافحة انتشار كورونا بتركيا- صور

اتبعت بلدية ولاية طرابزون التركية (شمال) أسلوبا مختلفا لحث الناس على البقاء في منازلهم، منعا لانتشار فيروس كورونا، مستخدمة كتابات على إشارات المرور تدعوهم للمكوث في المنزل.

وذكرت البلدية في بيان، السبت، أن الحملة التي أطلقتها تهدف لتوعية الناس بخصوص مكافحة كورونا وحثهم على عدم الخروج من منازلهم إلا في حالات الضرورة.

وفي إطار هذه الحملة، أصبحت إشارات المرور في شوارع طرابزون تضيء بعبارات لحث الناس على البقاء في منازلهم، حيث تضيء الإشارة الخضراء بعبارة “هيا إلى المنزل” والحمراء بـ”ابق في المنزل”.

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وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس الجمعة ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 92 والإصابات إلى 5 آلاف و698.

وحتى صباح السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 600 ألف، تُوفي منهم أكثر من 27 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد عن 133 ألفا.