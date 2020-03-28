غوارديولا يطلق حملة لجمع أموال لإجراء تجربة سريرية بحثا عن علاج لـ”كورونا”

أطلق المدرب الإسباني غوارديولا حملة لجمع تبرعات مالية لإجراء تجربة سريرية للبحث عن علاج لفيروس “كورونا” المستجد مستغلا صورته كمدرب عالمي. وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، خبر إطلاق غوارديولا للمبادرة من خلال نشر تغريدته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في إسبانيا 72248 مصابا، في وقت ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب الوباء إلى 5690، في حين وصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 12285 شخصا.

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