كوفيد-19.. مدينة فرنسية تحظر الخروج من المنزل لأكثر من 10 أمتار

أوردت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن مدينة ساناري-سور-مير الفرنسية، الواقعة في منطقة لوفار (جنوب-شرق البلاد)، منعت سكانها من مغادرة منازلهم لأكثر من عشرة أمتار، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأصدر عمدة هذه المدينة التي يبلغ تعداد ساكنتها 16 ألف نسمة، قرار جديدا سيمنع بموجبه الخروج لأكثر من 10 أمتار من المنزل، في إطار تشديد إجراءات الحجر الشامل.

فإذا كانت ساكنة هذه المدينة لا زال لديها الحق في التسوق أو الذهاب للصيدلية، فلن يكون بإمكانها، حسب المرسوم الجديد، الركض، أو الذهاب للنزهة رفقة الكلب أو التجول حول البيت.

وفي رده على سؤال لقناة BFMT الإخبارية، أكد عمدة المدينة، فرديناند بيرنهارد، أن 99,5 بالمائة من السكان يحترمون الحجر الشامل وأن جزءا صغيرا من السكان لا يستوعبون خطورة الوضع.

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وقال، “يبدو لي أنه من الضروري أن نتوفر على إجراء قوي يجعل السكان يفهمون أنهم يعرضون حياتهم للخطر، لكن أيضا حياة المحيطين بهم والأشخاص الذين يلتقون”.

كما منع المسؤول المحلي السكان من مغادرة منازلهم للقيام بشراء صنف واحد مثل الخبز أو كيس المعكرونة، مشيرا إلى أن أي شخص يخرق هذه التعليمات قد يتم تغريمه.

وأحصت فرنسا، يوم أمس الجمعة، 299 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1995 حالة منذ بداية انتشار الوباء. وإلى حدود الساعة، يخضع 15 ألفا و732 شخصا للعلاج في المستشفيات، منهم 3787 يوجدون في أقسام العناية المركزة، بينما تماثل 5700 شخصا للشفاء ليغادروا المستشفيات.

يشار إلى أن فرنسا أعلنت أمس عن تمديد قرار الحجر الشامل حتى 15 أبريل المقبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، قد حذر من قرب مجيء موجة وبائية “عالية درجة الحدة” لفيروس “كوفيد-19”.