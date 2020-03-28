غزة: إلغاء فعاليات مسيرات العودة منعا لتفشي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الهيئة الوطنية لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار"، خالد البطش، اليوم السبت، إلغاء "المليونية" التي كانت مقررة مع استئناف خروج المسيرات في الثلاثين من الشهر الجاري، بالتزامن مع يوم الأرض والذكرى الثانية لانطلاقها.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال البطش، إنه حفاظًا على سلامة الجماهير، تقرّر القيام بعدد من الفعاليات غير الجماهيرية في ذكرى يوم الأرض، والذكرى الثانية لانطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار.

وسيُعقد، يوم الإثنين المقبل، مؤتمر صحافي من دون جماهير في مخيم ملكة شرقي مدينة غزة، وهو أحد مخيمات المسيرات، كما ستتمّ الدعوة إلى رفع الأعلام الفلسطينية لتأكيد التمسك بالثوابت الوطنية.

ودعا البطش إلى حرق العلم الإسرائيلي لما يمثله من ظلم واضطهاد تاريخي للشعب الفلسطيني، ولتأكيد المضي في المواجهة مع الاحتلال.

كذلك دعا البطش، وهو قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، إلى قرع أجراس الكنائس والصدح بالتكبيرات من المساجد والمنازل في كلّ المحافظات الفلسطينية، بعد أذان المغرب من يوم الاثنين المقبل.

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وكانت تقارير صحافية قد رجّحت منذ أيام إلغاء فعالية المليونية خشية تفشي فيروس كورونا المستجد، والتزامًا بالتعليمات الخاصة بمنع التجمعات الكبيرة في إطار المخاوف من تفشي الوباء العالمي.

وكانت السلطات في غزة، قد أعلنت مساء اليوم عن تمديد فترة الحجر الصحي إلى ثلاثة أسابيع بدلاً من 14 يومًا، فيما أكدت أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا وفق الفحوصات التي أجريت حتى الآن".

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أنه "يتم رعاية ومتابعة 1719 شخصًا داخل مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة منهم 983 حالة مرضية وكبار السن".

وأعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله، السبت، ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 97 إثر تسجيل 6 إصابات جديدة، بما يشمل الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر.