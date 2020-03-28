طمرة: إصابة شاب في إطلاق نار على محل تجاري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح في جريمة إطلاق نار على محل تجاري في مدينة طمرة، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "الزهراوي"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها متوسطة في القسم السفلي من جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.